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عمدة قرية يُصاب بإغماء داخل لجنة انتخابية بالقليوبية

07:05 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

عمدة قرية يُصاب بإغماء داخل لجنة انتخابية بالقليوب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تعرض عمدة قرية مشتهر بمركز طوخ في القليوبية لحالة إغماء مفاجئة أثناء متابعته لسير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، اليوم، داخل مقر لجنته الانتخابية، مما استدعى نقله فورًا لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف على الفور إلى لجنة الشهيد مرجان بالوحدة المحلية.

تم نقل العمدة، البالغ من العمر 70 عامًا، إلى مركز طوخ الطبي، حيث استقرت حالته الصحية بعد تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، حيث واصلت اللجنة استقبال الناخبين بشكل طبيعي وسط تأمين كامل من قوات الشرطة وجاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي طارئ.

وشددت مديرية الأمن على جاهزية جميع اللجان للتعامل مع أي حالات طارئة، ضمن خطة التأمين والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.

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طوخ حالة إغماء أمن القليوبية لجان الانتخابات
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