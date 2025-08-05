المنيا- جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إن العملية التصويتية داخل كافة لجان المحافظة باليوم الثاني من الانتخابات تشهد انتظاماً تاماً لاستقبال الناخبين، الذين تزايدت أعدادهم بشكل ملموس خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع.

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لمصراوي أن وعي المواطن المنياوي ظهر أمام وداخل اللجان، والجميع تحدوا حرارة الطقس وكانوا على قدر المسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه دولتهم.

ووجه كدواني الشكر لجميع الأجهزة التي نسقت مع المحافظة لإنجاح العملية الانتخابية، وفي مقدمتها مديرية الأمن بقيادة اللواء حاتم حسن مدير الأمن الجديد، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الخدمات للمواطنين لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

وكان محافظ المنيا أجرى جولة تفقدية لعدد من لجان مدينة المنيا، وتأكد خلال جولته من توفير كافة سبل الراحة للناخبين، وتوفير المظلات والمقاعد لكبار السن لحمايتهم من حرارة الشمس.

يذكر أن نصيب محافظة المنيا من مقاعد مجلس الشيوخ في تلك الانتخابات 11 مقعداً من بينهم 5 مقاعد فردية و 6 مقاعد بنظام القائمة .

كما تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.

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