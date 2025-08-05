محافظ أسيوط: فتح جميع لجان الاقتراع في موعدها دون تأخير

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، عن فتح لجان الاقتراع في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، إيذانًا ببدء اليوم الثاني من العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وذلك وسط حضور أمني مكثف وإشراف قضائي كامل على سير الانتخابات داخل اللجان.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي تأخير، مشيرًا إلى جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن مشاركة فعّالة وآمنة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح اللواء أبو النصر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والمفعّلة على مدار الساعة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية، لم تتلقَ أي بلاغات أو شكاوى بشأن وجود خروقات أو تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت، مؤكدًا أن الأجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انتظام العمل داخل اللجان، ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بما يعكس وعي المواطن الأسيوطي بأهمية المشاركة في دعم مؤسسات الدولة.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.