بالصور- إقبال ملحوظ في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقبالا ملحوظًا في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام بعض اللجان الانتخابية، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع بداية فتح اللجان الانتخابية في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك للإدلاء بأصواتهم.

كانت محافظة كفر الشيخ أعلنت أحقية 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، في الإدلاء بأصواتهم من خلال 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.