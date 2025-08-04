وسط تأمين مكثف.. محافظ الإسكندرية يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أدلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بمنطقة العامرية، غرب المحافظة.

وفتحت لجان التصويت أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة منذ اللحظات الأولى، وقد شهدت المقار الانتخابية توافد أعداد من المواطنين فور بدء التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية 4 ملايين و444 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 286 مركزًا انتخابيًا، يضم 320 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة، تغطي 9 أحياء، إضافة إلى مركز ومدينة برج العرب.

وتابع محافظ الإسكندرية سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وشركات المرافق، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأكد الفريق أحمد خالد أن غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، طوال يومي الاقتراع (4 و5 أغسطس)، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتدخل السريع لمعالجة أي طارئ قد يعوق انتظام التصويت.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان توفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين، وتيسير سبل المشاركة، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا أن كافة اللجان بدأت أعمالها في الموعد المحدد.

ودعا محافظ الإسكندرية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدًا أن الإقبال على اللجان يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري.

كما أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخصيص الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، إلى جانب مجموعة من الأرقام المباشرة (4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)، لتلقي الاستفسارات والشكاوى العاجلة من المواطنين على مدار الساعة.