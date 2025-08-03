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محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان لانتخابات الشيوخ (صور)

10:31 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية يؤكد جاهزية اللجان الانتخابية في جولته
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، استكمال كل الاستعدادات النهائية وجاهزية جميع المقار الانتخابية بأحياء شبرا الخيمة ومدينة قليوب، لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر انطلاقها يومي الإثنين والثلاثاء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة، شدد فيها المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير كل التجهيزات من أثاث وإنارة، وتخصيص أماكن انتظار مظللة وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية التصويت.

أشار المحافظ إلى التنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الدعم الطبي والإداري، مع تجهيز مولدات كهربائية احتياطية، ورفع كافة الإشغالات بمحيط المقار لضمان سهولة حركة الناخبين.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بهدف ضمان انتخابات آمنة ومنظمة في بيئة ملائمة للمواطنين.

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أيمن عطية لجان الانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025
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