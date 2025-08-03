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جامعة بنها تكرم فريقها الفائز بالمركز الثاني بمسابقة "إيناكتس"

07:43 م الأحد 03 أغسطس 2025

جامعة بنها تكرم فريقها الفائز بالمركز الثاني بمساب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الفريق الطلابي "إيناكتس" بالجامعة، بعد فوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة السنوية لمؤسسة Enactus لعام 2025، والتي شاركت فيها أكثر من 60 جامعة ومعهدًا عاليًا.

خلال حفل التكريم، الذي حضره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومدير رعاية الشباب، أعرب الجيزاوي عن فخره بما حققه الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كل سُبل الدعم للأنشطة الطلابية التي تصقل مهاراتهم وتشجع أفكارهم الإبداعية في مجال ريادة الأعمال.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة، بالتعاون بين طلاب الكليات المختلفة، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس تميز طلاب جامعة بنها وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لقضايا مجتمعية واقتصادية.

يُذكر أن فريق جامعة بنها كان قد تأهل ضمن أفضل 12 جامعة في الدور نصف النهائي من المسابقة، وذلك عن مشروعه "ORBEEZ".

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الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها الفريق الطلابي إيناكتس المسابقة السنوية لمؤسسة Enactus القليوبية
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