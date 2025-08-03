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قنا تجهز 301 مركز انتخابي لاستقبال 2.2 مليون ناخب بـ"الشيوخ" (صور)

07:16 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تجهيز المقار الانتخابية بقنا
  • عرض 4 صورة
    تجهيز المقار الانتخابية بقنا
  • عرض 4 صورة
    تجهيز المقار الانتخابية بقنا
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعلن محافظ قنا، الدكتور خالد عبدالحليم، عن انتهاء كل استعدادات المحافظة لاستقبال 2.2 مليون ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا جاهزية 301 مركز انتخابي، تضم 304 لجان فرعية، لانطلاق العملية الانتخابية يومي الإثنين والثلاثاء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية، حيث شدد على ضمان الجوانب التنظيمية واللوجستية كافة، بما في ذلك توفير كراسي متحركة لذوي الهمم، والتأكد من مصادر الكهرباء والإنارة، ورفع الإشغالات المحيطة بالمقار.

يتنافس في انتخابات قنا 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وقد أشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل مع إدارتي الحماية المدنية والإسعاف لتوفير سيارات متمركزة بالقرب من المقار الانتخابية للتعامل مع أي طارئ، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي باعتباره واجبًا وطنيًا.

ويذكر أن المحافظة ربطت مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمديريات، لمتابعة سير الانتخابات لحظيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

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المقار الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 قنا
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