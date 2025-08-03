لا تستخدموا المياه.. ننشر خطة غسيل الشبكات خلال أغسطس بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر أغسطس 2025م وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات.

وأوضح رئيس الشركة، أنه يجري التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، وتنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما أعلنت الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668.