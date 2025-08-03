ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة قبل توريدها للهايبرات والمطاعم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة على أحد محلات بيع منتجات الدواجن، غير المرخصة والتي تقوم بتوريد منتجاتها للهايبرات والمطاعم خلال جولة تمشيطية على المحال العامة بناحية الخانكة.

جاء ذلك في إطار حرص المديرية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناءا علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور محمد جمال وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط طنين منتجات دواجن بها تغيرات بالخواص الطبيعية، ويتم تصنيعها وتداولها بطريقة غير صحية وغير مطابقة للمواصفات، كما تم التحفظ علي المضبوطات وسحب عينات عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

وتابعت، أنه تم تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية، كما تم التوصية بغلق المحل لإدارته بدون ترخيص، ووجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية يرتقي إلي حدوث خطر داهم علي الصحة العامة وصحة المواطنين، ويستدعي إيقاف نشاط المنشأة لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للشروط الصحية المقررة.

جاء ذلك بتنسيق كلا من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وشارك في الحملة مكتب أغذية الخانكة، إيهاب الفريد رئيس المكتب، وخالد عبد الهادي، ومينا يوسف، مفتشا الأغذية.