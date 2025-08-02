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تفاصيل تجهيز 656 مقرًا انتخابيًا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الدقهلية

05:32 م السبت 02 أغسطس 2025

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللوجستية والتنظيمية استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري 2025، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وبكل شفافية وحيادية.

وشدد محافظ الدقهلية، على التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز اللجان عبر مديريات التربية والتعليم والأجهزة المعنية، كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية.

وأكد محافظ الدقهلية، توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن والكراسي المتحركة لذوي الهمم، ووضع خطة تأمين طبية بالتنسيق مع مديريات الصحة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسّبًا لأي طوارئ، والتنسيق الكامل بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، مع غرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن عدد المقار الانتخابية بنطاق المحافظة يبلغ 656 مقرًا، تضم 723 لجنة انتخابية، يشرف عليها 723 مستشاراً، ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 4 ملايين و674 ألفًا و726 ناخبًا على مستوى المحافظة، ويتنافس 22 مرشحا لاختيار 6 مرشحين منهم بالنظام الفردي، إلى جانب القائمة وتضم 7 مقاعد، ليكون عدد مقاعد الدقهلية 13 مقعداً.

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المقار الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 طارق مرزوق الدقهلية
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