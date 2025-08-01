كتب - محمد البدري:

ارتفع عدد مصابي حادث انفجار ألعاب نارية بحفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى 6 مصابين، فضلًا عن حالة وفاة مُسجلة لعامل.

وحصل مصراوي على قائمة بأسماء الضحية والمصابين وتفاصيل حالتهم الصحية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسفر الحادث عن وفاة حسام حسن عبد القوي، 23 عامًا، تعرض لتوقف في القلب، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي، إلا أن الحالة لم تستجب وتوفي.

وأصيب كل من: عبداللاه علي حمدي، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وزين عاطف زين، 24 عامًا، بكدمات وسحجات وفقًا للتشخيص المبدئي، وعصام أحمد علي، 21 عامًا، باشتباه كسر باليد اليمنى.

كما أصيب محمد خالد سعد، 25 عامًا، بألم شديد بالصدر وكدمات متفرقة، وعبدالرحمن حسام، 15 عامًا، بألم شديد بالصدر، وجاري إجراء الفحوصات اللازمة للحالتين، بينما أصيب عبدالله حمد عبدالله، 18 عامًا، بجرح قطعي باليد اليسرى.

وكان الحفل قد شهد انفجارًا مفاجئًا للألعاب النارية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أثناء تشغيل المؤثرات البصرية ضمن الفعاليات، وأدى خلل فني إلى سقوط الألعاب النارية باتجاه الجمهور بدلًا من انطلاقها في الهواء، ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، ودفع قوات الأمن إلى التدخل السريع لإخلاء المكان وتأمين المصابين.

وأعلن الفنان محمد رمضان من على المسرح توقف الحفل بسبب ما وصفه بـ"حادث مؤسف"، مشيرًا إلى وفاة أحد العاملين في تجهيزات الحفل، وقال أمام الجمهور: "يا شباب إحنا صعب نكمل، فيه واحد توفى وفيه ناس اتصابت، استأذنكم تخرجوا".

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