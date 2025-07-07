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أول تعليق من محافظة المنوفية على حادث خروج قطار عن القضبان

01:59 م الإثنين 07 يوليه 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

توجهت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إلى موقع حادث خروج إحدى عربات القطار الرقم 906، والمتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، عن القضبان، أمام قرية عرب الرمل بدائرة مركز قويسنا.

وأكدت عقيلة - خلال بيان إعلامي- أن محافظة المنوفية سهلت عمل فرق الطوارئ والإغاثة التي انتشرت في موقع الحادث فور تلقي البلاغ، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب والتعامل مع الموقف.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت، في بيان صادر عنها صباح اليوم، أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عطل مفاجئ لاحد عجلات العربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها ولمزيد من إجراءات السلامة والأمان توقف القطار لإصلاح العطل وتم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإجراء عملية الإصلاح.

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هناء عقيلة محافظة المنوفية حادث خروج قطار عن القضبان
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