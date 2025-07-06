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حلويات "القنبلة" تصيب أسرة بتسمم غذائي في بني سويف

08:59 م الأحد 06 يوليه 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم حلوى تُعرف باسم "القنبلة"، من أحد محلات الحلويات بمدينة سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول كل من "أحمد.ع.ش" (35 عامًا)، وأبناء شقيقه: "جويرية.ش.ع.ش" (8 أعوام)، و"رويدا.ش.ع.ش" (6 أعوام)، و"محمد.ش.ع.ش" (3 أعوام)، مصابين بأعراض مغص، وقيء، وإسهال حاد، نتيجة الاشتباه في تناولهم حلوى فاسدة.

وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، مع سحب عينات من القيء لتحليلها ومعرفة سبب التسمم، فيما وُضع المصابون تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل مصدر الحلوى.

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