جامعة المنيا الأهلية تعلن مواعيد التحويلات ومصروفات العام الجديد

المنيا - جمال محمد:

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية، اليوم الأحد، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، وأمين عام الجامعة، لمناقشة الاستراتيجيات الأكاديمية والإدارية، واعتماد القرارات اللازمة للعام الجامعي 2025/2026.

استهل المجلس جلسته بنعي الدكتور جمال أبو المكارم رزق، عضو مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الأسبق، ووقف الحضور دقيقة حداد تكريمًا لمسيرته وجهوده في دعم الجامعة.

وفي إطار اللوائح المنظمة لقانون الجامعات الأهلية، أقر المجلس تشكيل مجالس الشؤون الأكاديمية والقطاعات المختلفة، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وفق معايير الجودة العالمية.

وأكد الدكتور فرحات أهمية استكمال تجهيز المعامل بكليات الجامعة بأحدث الأجهزة، مشيرًا إلى افتتاح 11 معملًا هذا الأسبوع، بينها 9 معامل متخصصة بكلية الصيدلة و4 معامل بكلية الطب، فضلًا عن 7 معامل إضافية خلال الأسبوع المقبل، تشمل معامل لكليتي طب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأعلن المجلس فتح باب التحويلات من وإلى جامعة المنيا الأهلية خلال الفترة من 7 حتى 20 يوليو، وفقًا للضوابط الرسمية ونظام الساعات المعتمدة، مع ضرورة تقديم موافقة الجامعة المحول منها الطالب.

كما أقر المجلس المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، على النحو التالي:

الطب البشري (الطب التكاملي): 150 ألف جنيه

طب الأسنان (البرنامج المتميز): 120 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية: 95 ألف جنيه

العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 60 ألف جنيه

الهندسة (هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية): 70 ألف جنيه

العلاقات العامة والإعلان: 40 ألف جنيه

وفي سياق التحول الرقمي، وافق المجلس على بدء إجراءات إنشاء مركز اختبارات إلكترونية بسعة 1000 جهاز، مزوّد بأحدث التجهيزات التقنية، بهدف تطوير نظام التقييم وضمان العدالة والشفافية في أداء الامتحانات، ضمن خطة الربط مع شبكة الجامعات المصرية.

