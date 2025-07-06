فقدت السيطرة.. سيدة تقتحم بسيارتها محلًا تجاريًا في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثّق لحظة اقتحام سيارة ملاكي لأحد المحال التجارية بشارع المنفذ في مدينة أسيوط، ما أسفر عن تحطيم واجهة المحل ومحتوياته.

ويُظهر الفيديو المتداول فقدان سيدة السيطرة على عجلة القيادة أثناء قيادة السيارة، ما أدى إلى انحرافها المفاجئ نحو الرصيف، قبل أن تقتحم المحل التجاري الواقع على جانب الطريق.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري في شارع المنفذ، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن سيارة ملاكي اقتحمت محلًا تجاريًا، ما تسبب في أضرار مادية بواجهة المحل.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السيدة أثناء القيادة، ولم يُسفر عن إصابات بشرية، كما لم يُسجل وقوع ضحايا بين العاملين داخل المحل.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.