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بزيارة قبره وقراءة القرآن.. خطيبة أحمد رفعت تحيي ذكرى وفاته

02:13 م الأحد 06 يوليه 2025

خطيبة احمد رفعت خلال زيارتها لقبره

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كفر الشيخ – إسلام عمار:

في مشهد مؤثر يعكس الوفاء والحب، أحيت خطيبة اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذكرى السنوية الأولى لوفاته، بزيارة قبره بمسقط رأسه في قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حيث قرأت الفاتحة وسورة يس على روحه الطاهرة، واسترجعت لحظات جمعتها به قبل رحيله المفاجئ.

ويوافق اليوم الأحد 6 يوليو 2025، الذكرى الأولى لرحيل أحمد رفعت، الذي توفي في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد تدهور حالته الصحية، إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمّت به خلال إحدى المباريات في مارس 2024.

وكان نادي مودرن سبورت قد أعلن وفاة لاعبه رسميًا في بيان قال فيه: "ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعب الفريق الأول أحمد رفعت، بعد تدهور حالته الصحية، عقب أزمة مفاجئة تعرض لها يوم 11 مارس 2024، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد رحلة صعبة من الصراع."

واختتم النادي بيانه بالتعازي لأسرة اللاعب ومحبيه، مؤكدًا أن فقدانه كان صدمة للوسط الرياضي بأكمله، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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