خلال جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مدير جمعية زراعية للتحقيق

الدقهلية ـ رامي محمود:

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، مدير الجمعية الزراعية بقرية مديرة مركز طلخا إلى التحقيق وذلك بعد جولة تفقدية مفاجئة على جمعية الإصلاح الزراعي لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والتأكد من وصولها للمواطنين.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية لمقر الجمعية، تبين غياب مدير الجمعية عن عمله خلال المواعيد الرسمية، على الرغم من تواجد العديد من المزارعين في انتظار صرف حصصهم من الأسمدة.

وعلى الفور قرر المحافظ إحالة مدير الجمعية للتحقيق، مشددًا على ضرورة الانضباط التام والالتزام بساعات العمل لخدمة المواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر.

ووجه "محافظ الدقهلية" المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بالانتقال الفوري إلى الجمعية ومتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة للمزارعين، والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة والتأكد من تسليم حصص الأسمدة المطلوبة للمزارعين.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، وتسعى إلى تذليل العقبات أمام الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج في توقيتاتها، مؤكدًا أن أي تقاعس أو إهمال في تقديم الخدمة للمواطنين لن يتم التغاضي عنه مهما كان حجمه أو موقعه.