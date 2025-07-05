المنوفية - أحمد الباهي :

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن الطالبة منة الله أحمد زكي، إحدى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الذي وقع اليوم السبت بالقرب من قرية منشأة القناطر، وجاء هذا القرار بعد توقيع الكشف الطبي عليها من قبل الطبيب الشرعي.

وكانت منة الله أحمد زكي، لقيت مصرعها فى حادث الطريق الإقليمي، أثناء عودتها من كلية الدراسات الإسلامية بنات فرع جامعة الأزهر بمدينة السادات، ومن المقرر أن تُشيع جنازة الطالبة في قريتها ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص كانت قد انطلقت من أشمون باتجاه السادات.

أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص بينهم "منة الله"، وإصابة 11 آخرين، وجرى نقل اثنين من الوفيات وجميع المصابين (11 شخصًا) إلى مستشفى الباجور التخصصي، بينما نُقلت الـ7 وفيات المتبقية إلى مستشفى وردان بالجيزة.

اقرأ أيضًا:

شهادات صادمة لضحايا حادث الإقليمي: "السائق كان بيجري بسرعة وقلب بينا وهو بيعمل غرزة"



"اتصل بأهله قالهم ألحقوني".. تفاصيل إصابة محاسب في حادث الطريق الإقليمي الأخير





"ترك 4 أطفال".. والد أحد ضحايا حادث إقليمي المنوفية: كان عاملًا باليومية ورايح شغله

محافظ المنوفية يطمئن على مصابي حادث الإقليمي بمنشأة القناطر



ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي ببني سلامة - فيديو وصور



