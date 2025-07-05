محافظ المنوفية يوجه بالرعاية الطبية الدقيقة لمصابي حادث الإقليمي

المنوفية - أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام، في متابعة أولية لتداعيات وقوع حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" علي الطريق الإقليمي بالقرب من قرية منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فور ورود الإخطار من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، توجه فوراً إلى مستشفى الباجور العام للاطمئنان الحالة الصحية للمصابين.

ووجه بسرعة التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية وفرق الإسعاف والحماية المدنية لسرعة التعامل مع الحادث.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من الحادث لسرعة استقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم والتنسيق لنقل الحالات الحرجة للمستشفيات المتخصصة إذا لزم الأمر.

ووجه محافظ المنوفية رئيس هيئة الإسعاف بتكثيف انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحادث والعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة على أقصى سرعة مع توفير أكياس الدم والأدوية اللازمة، مكلفًا مدير إدارة المرور بالتعامل الفوري مع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

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