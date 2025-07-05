المنوفية- أحمد الباهي:

توفى 5 أشخاص وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية.

وأكد مصدر أن مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، استقبلت 11 مصابا جراء حادث التصادم على الطريق الإقليمي بين مركز السادات بالمنوفية وبني سلامة بالجيزة.

وأكد مصدر مسؤول وفاة 5 حالات جراء الحادث - مرشحا للزيادة- سيجري نقلهم لأحد المستشفيات القريبة، فيما انتقل رجال تأمين الطريق الإقليمي لموقع الحادث لإزالة آثاره عن الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها.





