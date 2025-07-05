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بالصور- مصرع 5 وإصابة 11 في حادث مروع جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية

01:43 م السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مصرع 5 وإصابة 11 في حادث مروع جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    مصرع 5 وإصابة 11 في حادث مروع جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 4 صورة
    مصرع 5 وإصابة 11 في حادث مروع جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

توفى 5 أشخاص وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية.
وأكد مصدر أن مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، استقبلت 11 مصابا جراء حادث التصادم على الطريق الإقليمي بين مركز السادات بالمنوفية وبني سلامة بالجيزة.

وأكد مصدر مسؤول وفاة 5 حالات جراء الحادث - مرشحا للزيادة- سيجري نقلهم لأحد المستشفيات القريبة، فيما انتقل رجال تأمين الطريق الإقليمي لموقع الحادث لإزالة آثاره عن الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها.



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المنوفية حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية
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