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إنقاذ 5 أشخاص تعطل بهم أسانسير مستشفى خاص في بني سويف

08:31 م الجمعة 04 يوليه 2025

إنقاذ 4 أشخاص تعطل بهم أسانسير مستشفى

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بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت قوات الحماية المدنية فى محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، في إنقاذ 5 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد "أسانسير" مستشفى خاصة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باحتجاز 5 أشخاص داخل أسانسير مستشفى خاص وسط مدينة بني سويف، نتيجة عطل فني.

انتقلت قوات الحماية المدنية، واستطاعوا بمساعدة الأهالي إنقاذ المحتجزين واستخراجهم، دون إصابات ظاهرية، و تحرر محضر بالواقعة.

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