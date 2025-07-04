نادي أسيوط يشكر المحافظ على دعمه بعد حكم النقض

أسيوط ـ محمود عجمي:

في أعقاب صدور حكم محكمة النقض القاضي بانتهاء العلاقة الإيجارية لنادي أسيوط الرياضي وعودة مقره إلى ملكية محافظة أسيوط، أصدر مجلس إدارة النادي بيانًا رسميًا أعرب فيه عن تقديره للتعاون المثمر مع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وجاء في البيان أن مجلس الإدارة، برئاسة النائب المهندس مجدي عبد الرحيم سليم، يتوجه بجزيل الشكر والتقدير للمحافظ لاستجابته الكريمة لدعوة المجلس، وتشريفه بالحضور شخصيًا أمام الجمعية العمومية للنادي، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بالحديقة الكبرى.

وأكد المجلس أن حضور المحافظ يعكس دعمًا واضحًا لمسيرة النادي وحرصًا على استقراره، مشيرًا إلى أن هذه اللفتة الكريمة تؤكد رغبة صادقة في الحفاظ على الكيان كما هو، دون المساس بدور مجلس الإدارة أو مطالبة أعضائه بالتنحي.

من جانبه، أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن التزام المحافظة الكامل بدعم أعضاء النادي والعاملين به، مؤكدًا أن الحكم القضائي لن يؤثر على حقوقهم، وأن المحافظة حريصة على استمرار كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية التي يقدمها النادي.

وقال المحافظ في تصريحاته: "نؤمن بأن الأندية الرياضية تمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، وبيوتًا حاضنة للشباب. ومن هذا المنطلق، نؤكد وقوف المحافظة إلى جانب نادي أسيوط الرياضي لضمان استقراره واستمرار مسيرته الناجحة."

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المؤسسات المجتمعية يأتي في إطار سياسة "المواطن أولًا"، من خلال توفير بيئة مستقرة ومحفزة لممارسة الأنشطة المختلفة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.