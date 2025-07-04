أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية إلى دير الأمير تادرس الشطبي للرهبان، الواقع بالجبل الشرقي في قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والتابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط.

وكان في استقباله نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط ورئيس الدير، ونيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

وتفقد المحافظ خلال جولته أروقة وأقسام الدير، حيث زار الكنائس الأثرية، من بينها كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي، وكنيسة القديس أبانوب النهيسي، وكنيسة الأنبا كاراس السائح.

واطلع أبو النصر على المغارة المنحوتة في الجبل، والتي تتميز بتصميم معماري فريد يضم خورسين منفصلين بحائط حجري. ودوّن المحافظ كلمة في سجل زيارات الدير.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الأنبا ثاؤفيلس والأنبا يوأنس حول القيمة التاريخية والروحية للدير، الذي يُعد من أبرز المعالم القبطية في صعيد مصر، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، ويتميز بموقعه الفريد الذي يجمع بين الجبل والنيل والطبيعة الزراعية.

وأكد المحافظ خلال الزيارة حرص الدولة على دعم وحماية المعالم الدينية والأثرية، مشيرًا إلى أهمية تطوير الخدمات السياحية بالدير، واستكمال أعمال رصف الطريق المؤدي إليه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز السياحة الدينية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أعرب الأنبا ثاؤفيلس عن تقديره لزيارة المحافظ، مشيدًا بجهود المحافظة في دعم المشروعات التنموية والسياحية، ومؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لمبادرات التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأنبا ثاؤفيلس درعًا تذكاريًا للمحافظ، تقديرًا لجهوده في دعم التراث الديني والثقافي بالمحافظة.