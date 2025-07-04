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خلال حملة أمنية.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 10 أجولة من الذهب بقنا

11:14 ص الجمعة 04 يوليه 2025

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 10 أجولة من الذهب بقنا

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 7 أشخاص بينهم 3 سودانيين، وبحوزتهم كيلو زئبق و10 أجولة بها خام الذهب خلال حملة أمنية على طواحين الذهب بإحدى قرى قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بضبط 7 أشخاص خلال حملة أمنية لإزالة طواحين الذهب بإحدى قرى قنا.

وتبين بعد الفحص أن 7 أشخاص بينهم 3 سودانيين الجنسية و4 مصريين بحوزتهم 10 أجولة أحجار بها خام الذهب وكيلو زئبق، وذلك خلال حملة أمنية لإزالة طواحين الذهب الغير مرخصة.

جرى ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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