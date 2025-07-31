جثمت على صدره.. الإعدام لربة منزل قتلت طفلها انتقامًا بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة المتهمة "هـاجر.ف.ع" بالإعدام شنقًا، لاتهامها بقتل طفلها "محمد.ا.ع"، انتقامًا من والده بسبب خلافات بينهما.

تعود تفاصيل القضية رقم 28265 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة أبو حمص، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بوصول طفل يبلغ من العمر 3 أعوام إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التقرير الطبي أن الوفاة ناتجة عن "أسفكسيا الخنق".

كشفت تحريات المباحث أن المتهمة، أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الانتقام من زوجه، عقب خلافات نشبت بينهما. واستغلت تواجدها بمفردها مع الطفل في مسكن الأسرة، واصطحبته إلى غرفة النوم، حيث كانت قد أعدت أدواتها مسبقًا، ثم خنقته باستخدام غطاء رأس وجثمت على جسده حتى انقطع نفسه وفارق الحياة.

حرر محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

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