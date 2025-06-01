خنقت طفلها انتقامًا من أبيه.. جنايات دمنهور تحيل قاتلة ابنها للمفتي

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة أوراق ربة منزل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل ابنها خنقًا، وحددت دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار لمركز شرطة أبو حمص من المستشفى العام بوصول الطفل محمد أحمد عرفة عبد العاطي، 3 أعوام، مقيم بقرية دسونس البلد، جثة هامدة، بادعاء أسفكسيا الخنق.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل بمعرفة مفتش الصحة، قرر وجود سحجات وخدوش بالرقبة، وأن سبب الوفاة هو أسفكسيا الخنق، مع وجود شبهة جنائية.

بسؤال والد الطفل، أحمد عرفة عبد العاطي، 29 عاما، عامل، اتهم زوجته "والدة الطفل المتوفى" هاجر، 20 عامًا، ربة منزل، بالتعدي على ابنهما بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات أسرية.

بمواجهة الزوجة، اعترفت بخنق نجلها باستخدام إيشارب، وعللت قيامها بذلك انتقامًا من زوجها "والد الطفل" وأهليته لاعتيادهم التعدي عليها بالضرب وسوء معاملتهم لها، لوجود خلافات أسرية بينهم.

قررت النيابة العامة إحالة المتهمة، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي.