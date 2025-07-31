بينهم 6 سودانيين.. ننشر أسماء مصابي حادث صحراوي المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أسفر حادث تصادم وقع، اليوم الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز سمالوط بالمنيا، عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم 6 مواطنين من دولة السودان.

أودى الحادث بحياة سائق الحافلة، محمد محمود عبدالرحمن (35 عامًا)، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وفيما يلي أسماؤهم:

المصابون من دولة السودان:

الصادق محمد الأمين (59 عامًا)

بلقيس عبدالرحيم الحسين (52 عامًا)

القاسم محمد القاسم (22 عامًا)

عبدالله سمير عبدالله (25 عامًا)

إضافة إلى مصابَين آخرَين تلقيا الإسعافات وغادرا المستشفى.

المصابون المصريون:

هشام عامر عيد (36 عامًا)

إضافة إلى مصابَين آخرَين تلقيا الإسعافات وغادرا المستشفى.

باشرت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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