القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، حملة رقابية موسعة استهدفت كبرى المخازن في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لضبط عمليات إعادة تدوير وتجميع أجهزة كهربائية تحمل بيانات مزيفة بشأن القدرة الكهربائية (9000 وات) وعلامات تجارية شهيرة، في مخالفة صريحة للقانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، و5000 ملصق يحمل بيانات كاذبة، بهدف تضليل المستهلكين وخداعهم بخصائص غير مطابقة للواقع، مما يهدد سلامتهم ويضر بالاقتصاد الوطني.

جاءت الحملة استجابة لمعلومات دقيقة رصدتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز، كشفت عن إعلانات مضللة تُروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة بقدرات كهربائية وهمية وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة الحقيقية.

وبعد تحريات مكثفة، تم الكشف عن منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير أجهزة كهربائية باستخدام مواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة لتضليل المستهلكين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الإضرار بثقة السوق المصري والاقتصاد الوطني.

وخلال الحملة، تم ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع، تشمل محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكاوي شعر، ومفارم لحوم، مدون عليها علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، مع بيانات كاذبة عن القدرة الكهربائية.

كما تم ضبط 5000 ملصق يحمل بيانات مضللة، مما يعد غشًا تجاريًا صريحًا يخالف اشتراطات السلامة والجودة، وبمواجهة القائمين على المنشأة، أقروا بعدم حيازتهم تراخيص لاستخدام العلامات التجارية، وتأكدت ملكيتهم للمضبوطات وقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة باستخدام مواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات كاذبة لخداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.