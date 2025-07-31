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صرخة في سوق الرملة.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل فكهاني بالقليوبية

01:19 م الخميس 31 يوليه 2025

مشاجرة أرشفية

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القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة دامية أسفرت عن مصرع فكهاني بطعنات نافذة في الصدر وأسفل البطن، نُقل على إثرها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد بوصول "محمود س.ع"، 33 عامًا، ويعمل فكهاني، إلى المستشفى جثة هامدة، ادعاء مشاجرة مع شخص آخر.

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم الهارب، انتهت بقيام الأخير بتسديد عدة طعنات قاتلة للمجني عليه، ثم فرّ هاربًا من موقع الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات وسرعة ضبط المتهم الهارب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مشاجرة سوق الرملة مقتل فكهاني
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