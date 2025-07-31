بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، برئاسة الدكتور عاطف علم الدين، عن فتح باب القبول للعام الجامعي 2025-2026 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، وشهادات مدارس المتفوقين ( STEM)، وشهادات مدارس النيل.

وتضم جامعة شرق بورسعيد الأهلية عدد من الكليات وهي: كلية الطب بمصروفات دراسية تبلغ 135 ألف جنيه وذلك في برنامج الطب والجراحة، وكلية الصيدلة بمصروفات دراسية 90 ألف جنيه في برنامج الصيدلة الإكلينيكية، بينما تبلغ المصروفات الدراسية لكلية الهندسة 65 ألف جنيه في برامج: هندسة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، هندسة الطاقة والقوى الكهربائية، هندسة الميكاترونيك، وهندسة البناء.

كما تضم جامعة شرق بورسعيد الأهلية كلية علوم الحاسب في برنامج علوم الحاسب والمصروفات الدراسية 55 ألف جنيه، بينما تبلغ المصروفات الدراسية في كلية العلوم الصحية التطبيقية 45 ألف جنيه، وكلية علوم الأعمال 40 ألف جنيه في برامج: التسويق الرقمي والإدارة الإلكترونية، المحاسبة والتطبيقات البرمجية، وتحليلات البيانات وذكاء الأعمال، وكلية الآداب 40 ألف جنيه في برامج الجيوماتيكس والذكاء الاصطناعي، واللغة الإنجليزية والترجمة.

ويُضاف إلى المصروفات الدراسية المذكورة المصروفات الإدارية، ويتم الدفع إلكتروني فقط من داخل لينك التقديم، كما يتم فتح البرامج بناءً على أعداد الطلاب المسجّلين ومستواهم الأكاديمي، على أن يغلق باب التقديم عقب إجراء تنسيق داخلي وفقًا للمجموع الأعلى.