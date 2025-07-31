بسبب خلافات أسرية.. أب يُنهي حياة ابنته ضربًا في الشرقية



الشرقية ياسمين عزت

لقيت فتاة مصرعها داخل منزل أسرتها بقرية العصايد التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إثر تعدي والدها عليها بالضرب المبرح، في واقعة مأساوية شهدتها القرية بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد عادل، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ يؤكد مصرع فتاة تُدعى "ياسمين أ.س"، 17 عامًا، داخل منزل أسرتها بقرية العصايد.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز ديرب نجم، عن وجود شبهة جنائية، وتبين قيام والد المجني عليها يُدعى "أحمد س. أ. س"، 42 عامًا، ويعمل في جمع الخردة، بالتعدي على ابنته بالضرب أثناء مشادة بينهما على خلفية خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات المعنية التي أمرت بندب فريق من الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة وإحراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.