لخدمة التحول الرقمي.. جامعة بنها تعلن إنشاء مركز بيانات جديد بكفر سعد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، عن موافقته على إنشاء مركز بيانات (Data Center) جديد بمبنى المعامل المركزية في كفر سعد، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول الرقمي.

وأوضح "الجيزاوي" أن المركز الجديد سيعمل كنقطة تبادلية مع المركز الحالي بكلية التجارة، بهدف تأمين قواعد بيانات الجامعة والنسخ الاحتياطية ومواكبة الأنظمة الحديثة.

خلال الاجتماع، وجه رئيس الجامعة بضرورة متابعة خطط التدريب الصيفي للطلاب، وتوفير كافة التسهيلات بمكاتب التنسيق الإلكتروني لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد.

كما أكد المجلس على دعم الجامعة الكامل لموقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار تقديم كافة الخدمات للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة.