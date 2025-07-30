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المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (صور)

07:28 م الأربعاء 30 يوليو 2025
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  • عرض 8 صورة
    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (6)
  • عرض 8 صورة
    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (5)
  • عرض 8 صورة
    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (3)
  • عرض 8 صورة
    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (2)
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    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (1)
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    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (7)
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    المنيا تودع ضحايا أتوبيس رحلات الكنسية (8)
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المنيا - جمال محمد:

شيّع أهالي قرية داقوف بمركز سمالوط في المنيا، جثامين ثلاث فتيات لقين مصرعهن في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الصحراوي الغربي، وترأس الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي، قداس الجنازة بكنيسة القرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بانقلاب أتوبيس رحلة كنسية كان متجهًا إلى الغردقة، مما أسفر عن مصرع الفتيات الثلاث وإصابة 12 آخرين، تتراوح إصاباتهم بين كسور وكدمات متنوعة.

وفي بيان رسمي، نعت إيبارشية مطاي الفتيات، ووصفتهن بأنهن "خدام كنيسة السيدة العذراء مريم"، كن في طريقهن لخدمة أطفال خلال رحلة ترفيهية، معربة عن خالص عزائها لأسر الضحايا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المركبة لاستكمال التحقيقات.

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