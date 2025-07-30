مصرع 3 فتيات وإصابة 12 آخرين.. ننشر الصور الأولى لحادث صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:



حصل "مصراوي" على صور لحادث انقلاب أتوبيس صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع 3 فتيات وإصابة 12 آخرين، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.



انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع : ريموندا شكري 20 عاما، ميرنا يعقوب 19 عاما، دينا أشرف 19 عاما.



وأصيب 12 آخرين وهم: عادل عطية، 40 عاما، مينا مجدي، 28 عاما، مارينا عادل، 13 عاما، كاراس ميلاد، 11 عاما، شنودة رضا، 12 عاما، ميرنا رضا،21 عاما، ريدي إسحاق، 12 عاما، كلارا محروس، 12 عاما، يوستينا سمير 26 عاما، كيرلس وديع ،26 عاما، شيري مجدي ،20 عاما، مارينا مجدي، 12 عاما، جميعهم يعانون من كسور وكدمات متنوعة.



جرى نقل المصابين إلى المستشفى التكاملي بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، والتحفظ على المركبة.