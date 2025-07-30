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هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي -صور

03:43 م الأربعاء 30 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي
  • عرض 5 صورة
    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي
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المنوفية- أحمد الباهى:


فوجئ أهالي قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء صباح اليوم الأربعاء، بحدوث هبوط أرضي مفاجئ في أحد شوارعها الرئيسية.

هرع الأهالي لإبلاغ الجهات المعنية خشية وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.

وانتقل محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى موقع الحادث برفقة مسؤولي المرافق.
وتبين أن الهبوط، الذي وقع في شارع ماكينة سراج الدين، بلغ عمقه حوالي 5 أمتار وامتد على مساحة 2 متر.

أوضح رئيس المدينة أن السبب وراء هذا الهبوط هو كسر في خط الصرف الصحي بقطر 10 بوصات، مما أدى إلى تسرب المياه وتآكل التربة تحت الأرض، فنتج عن ذلك الفراغ الذي أدى إلى الهبوط.

أكد "الزرقاني" على اتخاذ كافة معايير السلامة اللازمة والتأكد من عدم تأثر الخدمات الأخرى.

وشدد على ضرورة إعادة تأهيل الموقع بالكامل، وردم الحفرة، وإعادة طبقة الأسفلت في أسرع وقت ممكن لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.




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المنوفية خط الصرف الصحي
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