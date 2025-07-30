المنيا- جمال محمد:

اتشحت قرية داقوف التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بالحزن بعد فقدانها لثلاث فتيات، إثر انقلاب أتوبيس صباح اليوم الأربعاء.

وكانت القرية استقبلت خبر وفاة الفتيات الثلاث بحالة من الحزن، وتبين مصرع كل من: ريموندا شكري، 20 عاما، ميرنا يعقوب، 19 عاما، دينا أشرف 19 عاما، إثر انقلاب أتوبيس رحلات كن يستقلونه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع ثلاث فتيات، وعقب نقلهن للمستشفى صرحت النيابة العامة بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وإلى جانب مصرع البنات الثلاث، تسبب الحادث فى إصابة 12 شخصًا معظم فتيات، وجاءت قائمة المصابين على النحو التالي: عادل عطية، 40 عاما، مينا مجدي، 28 عاما، مارينا عادل، 13 عاما، كاراس ميلاد، 11 عاما، شنودة رضا، 12 عاما، ميرنا رضا،21 عاما، ريدي إسحاق، 12 عاما، كلارا محروس، 12 عاما، يوستينا سمير 26 عاما، كيرلس وديع ،26 عاما، شيري مجدي ،20 عاما، مارينا مجدي، 12 عاما، جميعهم يعانون من كسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التكاملي بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، وتم التحفظ على المركبة.

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