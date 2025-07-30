ضبط شاب بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار مكيف بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جوالا به كميات من الذخيرة بحوزة شاب داخل قطار ركاب مكيف في محطة مدينة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مباحث السكة الحديد يفيد بالعثور على جوال بداخله ذخيرة بحوزة شاب في القطار المكيف خلال توقفه في محطة قنا بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين ضبط شاب يُدعى م.ف، يبلغ من العمر 21 عامًا، بحوزته ذخيرة 1000 طلقة نارية قادمًا بها داخل القطار المكيف القادم من أسوان يتوجه بهم إلى سوهاج محل إقامته في محطة مدينة قنا.

وجرى ضبط الشاب والتحفظ على الذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.