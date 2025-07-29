كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا حول تحديد رسوم المصروفات الدراسية الخاصة بكليات جامعة كفر الشيخ الأهلية للطلاب المصريين للعام الجامعي 2025 – 2026.

ووفق البيان الصادر عن جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تبين أن المصروفات الدراسية الكليات جامعة كفر الشيخ بالنسبة للكليات الطبية: الطب البشري: 150,000 جنيه، وطب الفم والأسنان: 120,000 جنيه، والعلاج الطبيعي: 110,000 جنيه، والصيدلة برنامج الصيدلة (فارم دي): 100,000 جنيه،. برنامج الصيدلة الإكلينيكية (فارم دي): 110,000 جنيه،. والطب البيطري: 70,000 جنيه، والتمريض: 70,000 جنيه.

وكليات الهندسية والتكنولوجية : كلية الهندسة: 75,000 جنيه،. الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 75,000 جنيه،. العلوم: 55,000 جنيه، والزراعة: 35,000 جنيه، وكلية الأعمال 45,000 جنيه، والفنون والتصميم 45,000 جنيه.

واللغات والعلوم الإنسانية برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها والترجمة المتخصصة: 35,000 جنيه، وبرنامج اللغة الصينية وآدابها والترجمة المتخصصة: 35,000 جنيه، وبرنامج اللغة الألمانية وآدابها والترجمة المتخصصة: 35,000 جنيه، وبرنامج اللغة الإسبانية وآدابها والترجمة المتخصصة: 35,000 جنيه.

برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية: 35,000 جنيه،. برنامج علم النفس الإكلينيكي: 35,000 جنيه، وبرنامج الجيواركيولوجي: 30,000 جنيه، وبرنامج نظم المعلومات الاثرية: 30,000 جنيه

وبرامج إعداد وتأهيل المعلمين: برنامج إعداد معلم التعليم الفني الرقمي: 30,000 جنيه، وبرنامج إعداد المعلمة الرقمية للتربية والطفولة المبكرة (رياض الأطفال): 30,000 جنيه

ونوهت إدارة جامعة كفر الشيخ عبر بيانها إلى أن هناك إضافة للرسوم الإدارية والجامعية المقررة فيما خصصت الموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ الأهلية للتعرف على التفاصيل.

وافتتح جامعة كفر الشيخ الأهلية، اليوم، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، رفقة اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.