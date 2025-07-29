شباب السويس يحتفلون بأول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:



شارك اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في فعاليات المسيرة الرياضية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "مصر الرياضة.. يلا نجري ونمشي"، والتي انطلقت بالتزامن في جميع محافظات الجمهورية احتفالًا بذكرى أول إنجاز مصري في الألعاب الأولمبية.

وانطلقت المسيرة من ممشى أهل السويس ببورتوفيق وحتى كورنيش السويس الجديد، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، وعبدالعال البدري، السكرتير العام المساعد، وقيادات تنفيذية وشبابية ورياضية.

وجاءت إشارة بدء الفعالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضمن خطة القيادة السياسية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز الصحة واللياقة بين فئات المجتمع كافة.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة من الكيانات الشبابية ومراكز الشباب والفرق الرياضية، حيث تضمنت الاحتفالية عروضًا رياضية وفعاليات متنوعة شارك فيها شباب الأندية والمؤسسات الرياضية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال المسيرة أهمية دعم الرياضة في حياة الشباب، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي، مشيرًا إلى أن الفعاليات الرياضية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز روح الجماعة والانتماء الوطني.

ويأتي تنظيم المسيرة تخليدًا لأول إنجاز أولمبي لمصر في تاريخها، حين تُوج البطل المصري محمد نصير بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال (وزن 82.5 كجم) خلال أولمبياد أمستردام عام 1928، بعدما حقق رقمًا عالميًا بلغ 355 كجم، ليبدأ معها التاريخ الأوليمبي للمصريين على الساحة العالمية.





