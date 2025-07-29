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محافظ المنوفية يحيل مختصًا بوحدة قروية للنيابة بتهمة التحصيل المخالف

05:00 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

محافظ المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، أحد المختصين بإحدى الوحدات القروية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة واستبعاده من الوحدة لتقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير رسمي بالمخالفة للقانون، جاء ذلك بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتبين من خلال فحص إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومراجعة دفاتر تحصيل الرسوم عدم وجود صور واصول لعدد من إيصالات بأرقام ومجموعات مختلفة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا على عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون تهمة التحصيل المخالف إحالة مختص بوحدة قروية للنيابة تحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون
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