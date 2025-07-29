ألسنة النيران تحصد البيوت.. تحرك جديد من محافظة سوهاج بشأن حرائق برخيل

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تعمل مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج برئاسة محمد شوقي، وكيل المديرية، على حصر المنازل المتضررة جراء الحرائق الغامضة التي شهدتها قرية برخيل التابعة لمركز البلينا مؤخرًا، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي.

ووجّه محافظ سوهاج بسرعة صرف التعويضات للمضارين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وفقًا للقانون، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود لجان الحصر الميداني لاستيعاب كافة المنازل المتضررة، وضمان عدم إغفال أي حالة تستحق الدعم والمساندة.

وأكد مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي أن استيفاء محضر الشرطة يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات الإدارية لصرف التعويضات، مشيرين إلى أن اللجان الميدانية لا تزال تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوثيق حجم الخسائر وتحديد الفئات المستحقة للدعم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود التي تبذلها محافظة سوهاج لاحتواء تداعيات الظاهرة الغامضة التي تسببت في اشتعال النيران بعدد من المنازل والأحواش بالقرية، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة التدخل ووضع حد لتكرار الحرائق المفاجئة.

وتتابع المحافظة باهتمام كبير مجريات الموقف في قرية برخيل، وتعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إلى الأسر المتضررة، في إطار منظومة الاستجابة السريعة للأزمات.

جدير بالذكر أن قرية برخيل كانت قد شهدت على مدار الأسابيع الماضية اندلاع عدد من الحرائق في منازل وممتلكات المواطنين، دون وجود سبب ظاهر، ما دفع سكانها إلى مناشدة الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحمايتهم من تلك الظاهرة الغامضة.

وتمثلت تلفيات الحرائق المتكررة والغامضة في قرية برخيل بالبلينا في احتراق عشرات المنازل ومحتوياتها ونفوق عدد من رؤوس المواشي والأغنام والدواب والطيور المنزلية، ومحتويات تلك المنازل من الأثاث.

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