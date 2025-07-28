سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى وفد من منطقة وعظ سوهاج زيارة ميدانية للقرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف من الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ودعم الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة.

ترأس الوفد الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام وعظ سوهاج ورئيس لجنة الفتوى، يرافقه عدد من قيادات وموجهي الوعظ، وذلك بهدف دعم الأهالي نفسيًا ومعنويًا، وتقديم المواساة للأسر المتضررة، في ظل حالة الفزع التي خلّفتها الحرائق الغامضة في نفوس أبناء القرية.

وأكد الوفد أن الزيارة تهدف أيضًا إلى مواجهة الشائعات التي انتشرت حول أسباب الحرائق، والتي تسببت في حالة من البلبلة وسط الأهالي، مشددين على ضرورة الاحتكام إلى العلم وعدم الانسياق وراء التفسيرات الخرافية التي تغذي مشاعر الخوف وتفتح الباب أمام مزيد من القلق الجماعي.

وتضمنت الجولة الاستماع إلى شهادات الأهالي وتوثيق المشاهدات الميدانية، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الإمام الأكبر يتضمن ما رُصد على أرض الواقع، ومقترحات تقديم الدعم للقرية المتضررة.

وكانت قرية برخيل قد شهدت، خلال الأسابيع الماضية، اندلاع عدد من الحرائق المتكررة داخل منازل المواطنين، دون أسباب واضحة، ما أسفر عن خسائر كبيرة شملت احتراق أثاثات عشرات المنازل، ونفوق ماشية وطيور منزلية، وسط مناشدات من الأهالي بضرورة تدخل عاجل لإنهاء تلك الظاهرة المقلقة.