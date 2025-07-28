إعلان

الأزهر يزور "قرية الحرائق الغامضة" بسوهاج.. ويؤكد: لا مكان للخرافات (صور)

04:00 م الإثنين 28 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (3)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (5)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (6)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (7)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (8)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (9)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (10)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (11)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (12)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (4)
  • عرض 12 صورة
    قرية الحرائق الغامضة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى وفد من منطقة وعظ سوهاج زيارة ميدانية للقرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف من الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ودعم الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة.

ترأس الوفد الشيخ الضبع محمد أحمد، مدير عام وعظ سوهاج ورئيس لجنة الفتوى، يرافقه عدد من قيادات وموجهي الوعظ، وذلك بهدف دعم الأهالي نفسيًا ومعنويًا، وتقديم المواساة للأسر المتضررة، في ظل حالة الفزع التي خلّفتها الحرائق الغامضة في نفوس أبناء القرية.

وأكد الوفد أن الزيارة تهدف أيضًا إلى مواجهة الشائعات التي انتشرت حول أسباب الحرائق، والتي تسببت في حالة من البلبلة وسط الأهالي، مشددين على ضرورة الاحتكام إلى العلم وعدم الانسياق وراء التفسيرات الخرافية التي تغذي مشاعر الخوف وتفتح الباب أمام مزيد من القلق الجماعي.

وتضمنت الجولة الاستماع إلى شهادات الأهالي وتوثيق المشاهدات الميدانية، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الإمام الأكبر يتضمن ما رُصد على أرض الواقع، ومقترحات تقديم الدعم للقرية المتضررة.

وكانت قرية برخيل قد شهدت، خلال الأسابيع الماضية، اندلاع عدد من الحرائق المتكررة داخل منازل المواطنين، دون أسباب واضحة، ما أسفر عن خسائر كبيرة شملت احتراق أثاثات عشرات المنازل، ونفوق ماشية وطيور منزلية، وسط مناشدات من الأهالي بضرورة تدخل عاجل لإنهاء تلك الظاهرة المقلقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قرية الحرائق الغامضة محمد عبدالدايم الجندي مجمع البحوث الإسلامية محمود الهواري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حان وقت وقف حرب غزة ونداء خاص لترامب.. كلمة السيسي بشأن أزمة غزة -فيديو
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟