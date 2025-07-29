الجثمان مفقود.. غرق شاب في شاطئ شهر العسل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ شهر العسل بحي العجمي في الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمانه المفقود.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بغرق شاب أثناء نزول البحر آخر شاطئ شهر العسل بمنطقة البيطاش.

انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "عبد الرحمن كمال السيد عبده"، 17 سنة، مقيم كفر الزيات محافظة الغربية، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليه.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.