محب حبشي يكشف موقف محافظة بورسعيد من مرشحي مجلس الشيوخ.. ماذا قال؟

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار المحافظ، خلال متابعته الاستعداد للانتخابات، إلى أن دور المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد.