تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة

الشرقية - ياسمين عزت:

شيّع أهالي مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، مساء الاثنين، جثماني طبيبين شابين لقيا مصرعهما في حادث تصادم مروّع بالقاهرة، وسط مشهد جنائزي مهيب خيّم عليه الحزن والذهول، واستُقبل برثاء واسع من الأهالي الذين أشادوا بسيرتهما الطيبة وأخلاقهما المهنية.

وتلقت الجهات الأمنية إخطارًا بالحادث الذي أسفر عن وفاة الطبيبين عبد الله ع.ح، وأحمد ع.ال، وذلك عقب تصادم عنيف، انتقلت على إثره القوات إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال الجثمانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تأمر النيابة بدفنهما.

وأدى المئات صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء، وسط أجواء من التأثر، حيث ربطت علاقات صداقة قوية بين الطبيبين في حياتهما الشخصية والعملية، ورحلَا سويًا في الحادث ذاته، ما خلّف حالة من الحزن البالغ بين ذويهما وأبناء بلدتهما.