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أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)

11:54 م الإثنين 28 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
  • عرض 17 صورة
    حرائق برخيل
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

وجه محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، بسرعة التحرك الميداني لاحتواء تداعيات سلسلة الحرائق التي اندلعت في منازل قرية برخيل التابعة لمركز البلينا، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا على تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة، وتكثيف الجهود لمعرفة الأسباب الحقيقية لتكرار تلك الحوادث.

شملت توجيهات المحافظ تكليف مديريات التضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، بإجراء جولات تفقدية داخل القرية لمتابعة الأوضاع ميدانيًا وتقديم الخدمات العاجلة، إلى جانب تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز البلينا برفع كفاءة الطرق، وتحسين خدمات الإنارة، وتعزيز تواجد الفرق الفنية بالقرية.

كما شدد على ضرورة دعم المنظومة الصحية، عبر تفعيل عمل الوحدة الصحية وتوفير الكوادر والمستلزمات الطبية، وتكثيف الرقابة على جودة الخبز وتوافر السلع الأساسية، مع تنظيم سوق يومي لبيع المنتجات بأسعار مدعومة. ووجّه بإعداد حصر شامل بالخسائر لتعويض المتضررين في أسرع وقت.

ولتأمين الاستجابة الفورية، تم الدفع بسيارة إسعاف ووحدات إطفاء للتمركز بمحيط القرية، فيما كلف المحافظ الجهات الفنية بتحليل عينات من مواقع الحرائق لتحديد الأسباب بشكل علمي، بما في ذلك فحص أسطح المنازل ومواقع تخزين المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وسط توقعات بأن درجات الحرارة المرتفعة ساهمت في الاشتعال. وشدد على استكمال خطة الحماية المدنية الجارية منذ 10 أيام، والتي تشمل صيانة وتحديث أبواش الحريق داخل القرية.

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حرائق برخيل حريق منازل قرية برخيل محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج
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