أسوان - إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، السيدة فاطمة علي محمد 76 عامًا، بمنحها شهادة تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية وذلك لإصرارها على تحقيق حلمها بأن تكون "قاهرة للأمية"، وتتمكن من القراءة والكتابة، ولتصبح بذلك نموذجاً نفتخر به وقدوة حسنة لأبنائنا من الشباب فى بذل قصارى الجهد لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس بما ينعكس عليهم وعلى أسرهم بالإيجاب.

وأشاد المحافظ بما حققته السيدة فاطمة على من نجاح وتفوق بإجتيازها لامتحان محو الأمية رغم تقدمها فى العمر، لتعطي رسالة لأبنائنا بأن الأحلام تتحقق بالجد والإجتهاد والمثابرة، ولذا فلا نقف مكتوفى الأيدى، بل لابد أن نكافح ونجتهد للوصول إلى ما نصبو إليه فى أقرب وقت.

وقدمت السيدة فاطمة شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة لتكريمها، وهو ما يعتبر وسام لها، ويجعلها فخر لأبنائها وأحفادها ومحبيها الذين فرحوا بها لتحطيمها ظلام الأمية.

كما قدمت شكرها أيضًا لمبادرة "لا أمية مع تكافل" التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتستهدف محو أمية أسر برنامج "تكافل"، والتى كانت هى من بينهم ونجحت فى محو أميتها، وتعلم القراءة والكتابة وهو ما كانت تحلم به لسنوات طويلة.

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