أسوان - إيهاب عمران:

بالأمل والإصرار يمكن أن نحقق أحلامنا، وهذا ما فعلته سيدة أسوانية حُرمت من التعليم، وكانت تحلم بأن تتعلم حتى تستطيع قراءة القرآن الكريم في المصحف الشريف. ورغم تقدم العمر بها ووصولها إلى 76 سنة، لم تتخلَّ يومًا عن حلمها، حتى جاءت حفيدتها وحققت لها هذا الحلم.

قالت السيدة فاطمة علي محمد: "إنها خرجت من المدرسة في الصف الثاني الابتدائي، وبعدها بعدة سنوات تزوجت، وأنجبت تسعة أبناء: خمسة أولاد وأربع فتيات".

وأضافت، أنها حرصت على تعليم أبنائها، ذكورًا وإناثًا، حتى لا يصبحن مثلها؛ فتخرجت ابنتان من كلية التربية، والثالثة حصلت على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات، ويعملن جميعًا مدرسات، أما الأبناء فالتحقوا بالتعليم المتوسط، ما بين دبلوم تجارة ودبلوم صناعي.

وأوضحت السيدة فاطمة، أنها كانت تحلم بأن تتعلم القراءة والكتابة لتتمكن من قراءة القرآن الكريم بنفسها.

وأضافت أن حفيدتها آلاء طلبت منها الالتحاق بفصل لمحو الأمية كانت تعمل فيه، وأنها كانت مترددة وخائفة من فكرة العودة للتعليم في هذا السن، لكن حفيدتها وأولادها شجعوها، وكانوا يساعدونها في البيت قبل الذهاب إلى فصل محو الأمية. حتى يوم الامتحان، كانوا معها، والحمد لله نجحت وحققت حلمها، وأصبحت تستطيع قراءة القرآن في المصحف.

واختتمت السيدة فاطمة حديثها لـ"مصراوي"، قائلة: "إن لها أمنيتين: الأولى أن تحج بيت الله، والثانية أن تسلّم على الرئيس السيسي".

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