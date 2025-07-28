حي غرب الإسكندرية يزرع 2100 شجرة ضمن مبادرة "ماراثون اقرأ" (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نظم حي غرب الإسكندرية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، فعالية لزراعة 2100 شجرة بمناطق بشاير الخير 3 و5 في نطاق القباري.

أتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ماراثون اقرأ"، وبمشاركة فعالة من سكان المنطقة، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى الوحدة الإدارية ببشاير وأعضاء المبادرة.

وقالت المهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب الإسكندرية: "إن المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين، لا سيما فئة النشء، على القراءة والتثقيف، عبر آلية تربط عدد الصفحات المقروءة بعدد الأشجار المزروعة، بواقع شجرة لكل 100 صفحة".

وأضافت أن المبادرة تهدف للوصول إلى مليون صفحة مقروءة، بما يعادل زراعة 10,000 شجرة، دعمًا للمساحات الخضراء وتحسين البيئة العامة.

وأكدت رئيس الحي أهمية زيادة المساحات الخضراء كأحد مقومات جودة الحياة، لافتة إلى استمرار جهود الحي في تقديم الخدمات وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، بالتنسيق مع كافة الشركاء المجتمع.